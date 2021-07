Un militar ucrainean a fost ucis, iar altul a fost ranit, in ultimele 24 de ore, in atacuri ale insurgentilor separatisti pro-rusi produse in estul Ucrainei, anunta Ministerul Apararii de la Kiev, conform cotidianului Le Figaro. Confruntarile armate par sa fi reizbucnit in regiunile separatiste Donetk si Lugansk, in pofida armistitiului in vigoare. Joi si […] Articolul Noi confruntari armate in estul Ucrainei. Un militar ucrainean a fost ucis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .