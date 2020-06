Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 22 iunie, probele scrise la Bacalaureat 2020 incep cu examenul la Limba și literatura romana. In contextul epidemiei de C0vid-19, ca și la Evaluarea Nationala, absolvenții de liceu vor trece prin triajul epidemiologic inainte de intrarea in sala de examen.

Probele scrise incep in 22 iunie, primele rezultate vor fi cunoscute in 30 iunie, iar in perioada 6-9 iulie va fi sesiune speciala pentru absolvenții de liceu care nu au acces la probele inițiale,...

- Elevii scolii "Titu Maiorescu" nu au mers marti la scoala la cursurile pentru pregatirea examenului de Evaluare Nationala. Scoala este inchisa dupa ce un angajat care face parte din randul personalului nedidactic a fost testat pozitiv cu COVID-19. Barbatul a intrat in contact si cu alti angajati.…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca absolventii de liceu pot sustine examenul de Bacalaureat in prima sesiune, chiar daca au febra care nu le permite intrarea in sala. Ei pot da examen in conditii speciale, o procedura valabila si in anii trecuti. „Metodologia…

- Calendarul pentru examenul de Bacalaureat Foto Agerpres Ministerul Educatiei a publicat calendarul pentru examenul de Bacalaureat din vara aceasta. Înscrierea candidatilor va avea loc în intervalul 3-10 iunie În contextul în care au fost eliminate probele…

- ”Anul scolar va fi incheiat. Elevii vor da toate examenele care se dau la sfarsit de an, la fel și studentii. Sigur, daca dupa 15 mai lucrurile vor fi in regula, putem sa dam drumul la activitatea scolara. Oricum, profesorii vor trebui sa se mobilizeze dupa vacanta, sa intensifice predarea online pana…

- Presedintele Consiliului National al Rectorilor (CNR), Sorin Cimpeanu a declarat miercuri pentru Agerpres, ca examenul de admitere in facultati se va derula fara luarea in considerare a materiei aferente semestrului al II-lea din clasa a XII-a. Cimpeanu a dat asigurari ca nu exista ipoteza repetarii…