Noi CONDIȚII pentru călătoria în Ungaria Noi condiții de intrare in Ungaria sunt impuse cetațenilor incepand de sambata, 1 august. Astfel, calatorii care vin din tari clasate in categoria „galbena” sau „rosie” trebuie sa plateasca efectuarea de teste PCR și trebuie sa ramana in carantina obligatorie la domiciliu timp de doua saptamani, a explicat vineri epidemiologul-șef al Ungariei, Cecilia Muller, citata de agenția... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calatorii care intra in Ungaria, incepand de sambata, din tari clasate in categoria “galbena” sau “rosie” sub aspectul nivelului de risc de propagare a coronavirusului trebuie sa plateasca efectuarea de teste PCR sau trebuie sa ramana in carantina la domiciliu timp de doua saptamani, a explicat vineri…

- Incepand de sambata, 1 august, sunt impuse noi condiții pentru intrarea in Ungaria. Calatorii care vin din tari clasate in categoria „galbena” sau „rosie” trebuie sa plateasca efectuarea de teste PCR și trebuie sa ramana in carantina obligatorie la domiciliu timp de doua saptamani, a explicat vineri…

- Noi condiții de intrare in Ungaria sunt impuse cetațenilor incepand de sambata, 1 august. Astfel, calatorii care vin din tari clasate in categoria „galbena” sau „rosie” trebuie sa plateasca efectuarea de teste PCR și trebuie sa ramana in carantina obligatorie la domiciliu timp de doua saptamani, a…

- Ungaria va accepta sa aprobe constituirea fondului de redresare al UE in urma pandemiei COVID-19 numai daca Bruxellesul va pune capat procedurii articolului 7 impotriva acestei tari, care de asemenea nu va accepta stabilirea unor conditii pentru accesarea banilor din fondul propus, intrucat acesta…

- Radio Romania Actualitati noteaza ca dintre cele peste 420 de decese raportate pana acum, 100 sunt in astfel de instituții. In țara vecina sunt aproape 2.000 de cazuri de imbolnavire, iar 60% dintre ele au fost inregistrate la Budapesta și in zona din imprejurimile capitalei Ungariei. Sefa Autoritații…

- Numarul de cazuri confirmate de COVID-19 in Ungaria este intr-o scadere semnificativa in ultimele zile, a declarat joi intr-o conferinta de presa online "medicul-sef" al Ungariei, Cecilia Muller, transmite MTI.Astfel, in ultimele 24 de ore au fost raportate 39 de cazuri noi, iar 10 persoane…

- Numarul de cazuri confirmate de COVID-19 in Ungaria este intr-o scadere semnificativa in ultimele zile, a declarat joi intr-o conferinta de presa online “medicul-sef” al Ungariei, Cecilia Muller, transmite MTI, potrivit Agerpres. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost raportate 39 de cazuri noi, iar…

- Ungaria relaxeaza și mai mult accesul in țara. Principalele modificari sunt ca se permite nu doar tranzitarea Ungariei, ci și ramanerea pe teritoriu țarii, precum și creșterea numarului de ore in care se permite accesul in Ungaria,... The post Ungaria relaxeaza și mai mult accesul in țara prin vama…