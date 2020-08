Stiri pe aceeasi tema

- Calatorii care intra in Ungaria, incepand de sambata, din tari clasate in categoria “galbena” sau “rosie” sub aspectul nivelului de risc de propagare a coronavirusului trebuie sa plateasca efectuarea de teste PCR sau trebuie sa ramana in carantina la domiciliu timp de doua saptamani, a explicat vineri…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca in cursul zilei de astazi autoritațile ungare au anuntat noile masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Ungariei, masuri care vor intra in vigoare miercuri, 15 iulie 2020, de la ora 00.00.Condițiile de intrare vizeaza clasificarea statelor de…

- Conform noilor reguli, cetatenii unguri care revin din tari de risc crescut, considerate apartinand zonelor "galbena" si "rosie", vor fi obligati sa se supuna unor controale medicale la granita si sa intre in carantina, a explicat Gergely Gulyas. Acelasi lucru se aplica si in cazul strainilor care vin…

- 1.143 de persoane tirmise in izolare sau carantina in ultimele 24 de ore Foto: Ioan Suciu. Aproximativ 91.300 de persoane, cetateni români si straini, cu peste 36.500 de mijloace de transport (dintre care 14.400 de automarfare) au efectuat formalitatile de control prin punctele de…

- Pe sensul de intrare au fost aproximativ 47.200 de persoane cu 19.000 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 41.000 de persoane cu 16.200 mijloace de transport. Frontiera cu Ungaria, prin cele 11 puncte de trecere, a fost tranzitata de aproximativ 46.100 de persoane si 21.200 de mijloace de transport…

- Guvernul elen a anunțat ca redeschide treptat turismul incepand cu 15 iunie, mai devreme decat era planificat inițial, și ca nu va impune carantina sau teste obligatorii, deși vor fi efectuate aleatoriu teste. De asemenea, a anunțat reduceri de impozite pentru a face vacanțele mai ieftine. Oficialii…

- Ungaria menține restricțiile de calatorie pentru Romania și Ucraina, astfel incat persoanele care sosesc din cele doua state și doresc sa ramana pe teritoriul țarii vor fi nevoite sa intre timp de 14 zile in carantina, a anunțat Tibor Lakatos, membru ... The post Carantina obligatorie pentru romanii…