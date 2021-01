Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care sosesc in Franta vor prezenta, la imbarcare, o declaratie pe propria raspundere prin care se angajeaza sa se autoizoleze pentru o perioada de 7 zile dupa sosire, in plus fata de masura prezentarii unui test tip

- Autoritațile din Germania impun prezentarea unui test PCR sau antigen cu rezultat negativ la infecția cu COVID-19 pentru persoanele care sosesc din zonele de risc, printre care se afla și Romania, transmite MAE....

- La data de 1 ianuarie 2007, Romania si Bulgaria au devenit membre ale Uniunii EuropeneAderarea Romaniei la Uniunea Europeana a avut loc la 1 ianuarie 2007. Aceasta data a fost propusa la summitul de la Salonic din 2003 si confirmata la Bruxelles pe 18 iunie 2004. Raportul de tara privind progresele…

- Ministrul de Externe al Macedoniei de Nord a cerut marți Uniunii Europene sa împiedice "șantajarea" țarii sale, care se confrunta cu noi obstacole în procesul de aderare, dupa ce Bulgaria a blocat negocierile, potrivit AFP.Macedonia de Nord și-a schimbat anul trecut numele…

- Secretarul de stat Dan Neculaescu a participat, vineri, la reuniunea ministeriala pentru Agenda maritima comuna la Marea Neagra/AMC, organizata de Ministerul Transporturilor, Tehnologiei Informatiilor si Comunicatiilor din Bulgaria, in calitate de coordonator, in 2020, al grupului director al AMC. Potrivit…

- O grupare de cetațeni bulgari acuzata ca a reușit sa obțina 500.000 de euro din inselaciuni in Romania și Bulgaria a fost destructurata de DIICOT. Potrivit procurorilor, ei sunau la intamplare la diferite numere de telefon fixe si, sub diverse pretexte, cereau si obtineau sume importante de bani sau…

- Se impun noi reguli și restricții pe teritoriul Bulgariei din cauza creșterii alerte a numarului de cazuri de imbolnaviri cu Covid-19. De la inceputul pandemiei, in Bulgaria a fost inregistrate 87.311 de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. Noile reguli – „restaurantele, cafenelele si barurile pot…

- Fondul Monetar International ar putea sa isi revizuiasca in jos estimarile anterioare referitoare la evolutia economiei Bulgariei, avand in vedere cresterea brusca a numarului de cazuri de infectie cu coronavirus din ultimele saptamani, a declarat, marti, seful misiunii FMI in Bulgaria, transmite…