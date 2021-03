Noi condiții de călătorie pentru Elveţia şi Liechtenstein. Ce măsuri intră în vigoare Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca au fost revizuite conditiile de intrare in Elvetia si in Liechtenstein. Romania este inclusa pe lista statelor cu grad ridicat de risc epidemic. Noile reguli intra in vigoare din 22 martie, orele 00:00. Toate persoanele, cu exceptia copiilor sub 12 ani, care in ultimele 10 zile s-au aflat, pentru mai mult de 24 de ore, pe teritoriul unor state/regiuni cu grad ridicat de risc epidemiologic, printre care si Romania, trebuie sa prezinte rezultatul negativ al unui test molecular de tip PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. Testul va trebui efectuat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritațile federale elvețiene au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul Confederației Elvețiene, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica și pentru intrarea pe teritoriul Principatului Liechtenstein. Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile federale elvețiene au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul Confederației Elvețiene, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica și pentru intrarea pe teritoriul Principatului Liechtenstein. Potrivit informațiilor comunicate…

- Cei care intra in Romania din cele 51 țari și teritorii incluse in zona galbena trebuie sa prezinte certificatul unui test PCR negativ la COVID-19 facut cu cel mult 72 de ore inainte, și intra in carantina timp de 10 zile. Persoanele care nu au acest test negativ trebuie sa stea 14 zile in carantina.…

- Lista țarilor pe care Romania le considera in „zona galbena” a fost modificata vineri seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, la propunerea Institutului Național de Sanatate Publica. Pentru persoanele care sosesc in Romania din aceste țari, zone sau teritorii cu risc epidemiologic ridicat…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința din 11 februarie, Hotararea numarul 9 privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, stabilirea regulilor…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, vineri, ca toate persoanele care calatoresc in Austria trebuie sa prezinte la intrarea in aceasta țara rezultatul negativ al unui test de tip PCR sau antigen pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii. "In situația in…

- Lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata. Documentul cu țarile pentru care se impune carantina la sosirea in Romania intra in vigoare marți, la ora 00.00. Lista a fost actualizata de Institutul Național de Sanatate Publica, in funcție de incidența COVID-19 in statele respective,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, potrivit noilor modificari introduse de autoritatile belgiene, care intra in vigoare la data de 31 decembrie 2020, orice persoana (rezidenta sau nerezidenta) care soseste in Regatul Belgiei dupa o sedere de cel putin 48 de ore intr-o zona rosie,…