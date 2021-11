Noi condiții de călătorie pentru Bulgaria! Testul PCR negativ, obligatoriu chiar și pentru românii vaccinați anti-Covid Autoritațile din Bulgaria au inasprit regulile pentru romanii care intenționeaza sa calatoreasca pe teritoriul acestei țari. Odata cu intrarea Romaniei in zona roșie, Bulgaria cere un test PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore, cetațenilor romani, chiar daca sunt vaccinați sau au trecut prin boala, potrivit MAE. Cei care nu au un certificat verde care atesta vaccinarea sau vindecarea de COVID pot prezenta doar testul PCR, insa vor fi nevoiți sa stea in carantina 10 zile. Noile reguli nu se aplica celor care fac dovada faptului ca doar tranziteaza țara, ci doar celor care au ca destinație finala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

