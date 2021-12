Starea de urgența in Italia a fost extinsa pana la finalul lunii martie. Se impun noi condiții de intrare pe teritoriul țarii. Starea de urgența a fost prelungita in Italia din cauza temerilor legate de noua tulpina Omicron, conform Reuters. In prezent, calatorii din UE pot intra in Italia prezentand certificatul digital de vaccinare. Conform noilor reguli, cei care sosesc in Italia vor trebui sa prezinte, pe langa certificatul verde, și un test negativ pentru coronavirus. De asemenea, cei care nu sunt vaccinați impotriva Covid trebuie sa ramana cinci zile in carantina la sosire. Aceste cerinte…