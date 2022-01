Stiri pe aceeasi tema

- Cei 27 au deschis luni calea reintroducerii de restrictii de circulatie pentru turistii provenind din Canada, Australia si Argentina, statele membre ale Uniunii Europene avand totusi posibilitatea scutirii calatorilor vaccinati, relateaza AFP si dpa. Din cauza pandemiei de COVID-19, UE a inchis frontierele…

- Limba irlandeza a fost inclusa în tratatele Uniunii Europene din 2007, dar numai începând de anul acesta a fost promovata la statutul de limba oficiala de lucru la Bruxelles, transmit DPA și Agerpres.Pâna acum, se aplica o exceptie care nu permitea traducerea în…

- ”Asociatia Europeana a Agentiilor de Turism (ECTAA) – unde Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) este membru cu drepturi depline – a tras un semnal de alarma, printr-un comunicat de presa, impreuna cu HOTREC (Asociatia Hotelurilor, Restaurantelor, Barurilor si Cafenelelor si a unitatilor…

- Starea de urgența in Italia a fost extinsa pana la finalul lunii martie. Se impun noi condiții de intrare pe teritoriul țarii. Starea de urgența a fost prelungita in Italia din cauza temerilor legate de noua tulpina Omicron, conform Reuters. In prezent, calatorii din UE pot intra in Italia prezentand…

- Ca și cum nu ar fi fost de ajuns pandemia și proasta administrare a banilor din sistemul sanitar, romanii mai au și obiceiuri nesanatoase care le scurteaza viața. Copiii din Romania reprezinta un capitol special in raport care trezește mari ingrijorari. Sunt printre cei mai grași din Europa și deprind,…

- OMV Petrom si Consiliul European pentru Inovare (CEI), programul pentru inovare al Uniunii Europene, isi unesc fortele pentru a organiza un eveniment dedicat, CEI Corporate Day, primul de acest fel din Romania. Conform unui comunicat remis AGERPRES, la acest eveniment de matchmaking, OMV Petrom va…

- Prima delegație oficiala a Parlamentului European in Taiwan a declarat joi ca insula izolata din punct de vedere diplomatic „nu este singura”. Oficialii au cerut acțiuni mai indraznețe pentru a consolida legaturile UE-Taiwan, in condițiile in care Taipei se confrunta cu o presiune crescanda din partea…