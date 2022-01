Guvernul britanic a anuntat modificarea temporara a conditiilor de obtinere a vizei de munca in domeniul sanatatii si ingrijirii (Health and Care Worker Visa) incluzand personalul de ingrijire sociala a adultilor. Aceasta inseama lucratori ingrijitori (care workers), asistenti ingrijitori (care assistants) si ingrijitori la domiciliu (home care workers) in Lista ocupatiilor deficitare, ceea ce prevede posibilitatea angajarii cu un salariu minim anual de 20.480 GBP, dupa cum informeaza Ambasada Romaniei la Londra. Masura cu caracter temporar a intrat in vigoare la inceputul anului 2022 pentru o…