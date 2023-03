Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii precizeaza ca legislatia interzice in mod explicit reutilizarea stilulatoarelor si defibrilatoarelor cardiace, iar dispozitivele active care au fost gasite la Spitalul ”Sfantul Spiridon” aveau inscrisa aceasta interdictie pe ambalaj, informeaza news.ro. Fii la curent cu…

Unul dintre medicii de la Iași care le-ar fi implantat unor pacienți stimulatoare cardiace recuperate de la cadavre, a fost reținut pentru 24 de ore...

Unul dintre medicii de la Iași care le-ar fi implantat unor pacienți cu afecțiuni cardiace dispozitive medicale recuperate de la cadavre a fost reținut pentru...

- Doctorul Nicolae Dan Tesloianu de la Spitalul ”Sf. Spiridon” din Iași a fost reținut noaptea trecuta de procurorii Parchetului General și va fi adus sambata, in jurul pranzului, la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventiva, au declarat surse apropiate dosarului. Aceste este acuzat de…

- Descinderi ale procurorilor și polițiștilor de la Investigarea Criminalitații Economice in 3 județe, pentru anihilarea unei rețele specializate in falsuri medicale, luare și dare de mita. Doi medici care operau in spitale din Iasi si Brasov ar fi montat pacientilor stimulatoare cardiace prelevate de…

