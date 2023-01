V. S. La inceput de an, Georgeta Radulescu, managerul Spitalului CF Ploiești, a venit cu vești bune pentru ploieșteni și nu numai pentru ei. In cadrul unitații medicale situata langa Gara de Vest din Ploiești, se inființeaza noi compartimente in cadrul spitalului, care vor veni in ajutorul pacienților. Georgeta Radulescu, manager: ”Dragi pacienți, sunt bucuroasa sa va fac cunoscute cateva noutați din structura organizatorica a Spitalului General CF Ploiești, care vin in sprijinul dumneavoastra in curand: inființarea unui Compartiment de Neurologie – 10 paturi; inființarea unui Compartiment de…