- Cercetatorii de la British Antarctic Survey (BSA) au descoperit 11 noi colonii de pinguini imperiali in timp ce analizau imagini transmise de satelitul Sentinel-2 din programul Copernicus si care prezentau linia de coasta ale Antarcticii, a anuntat miercuri Agentia Spatiala Europeana (ESA). Descoperirea…

- Cercetatorii au descoperit pentru prima data sub straturile de gheata din Antarctica o importanta scurgere de metan. Scugerea poate schimba modelul climatic al regiunii. Pentru prima data, sub straturile de gheata din Antarctica, oamenii de stiinta au detectat o scurgere activa de gaz metan – un gaz…

- Imaginea directa a acestor exoplanete si a stelei lor, situate la circa 300 de ani-lumina de Pamant, a fost realizata cu ajutorul unui telescop care apartine Observatorului European Austral (ESO), potrivit unei cercetari publicate miercuri in revista de specialitate Astrophysical Journal Letters.…

- Microparticulele de plastic se infiltreaza peste tot in oceanele lumii si polueaza chiar si unul dintre ecosistemele terestre cele mai indepartate, in Antarctica, conform unui studiu publicat miercuri, citat de agentia AFP. Cercetatorii au descoperit fragmente de polistiren in organismul unor colembole,…

- Descoperirea a fost realizata in urma unui experiment de detectare ale razelor si radiatiei cosmice derulat in Antarctica. Cercetatorii au folosit un aparat numit ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna), un detector radio montat in virful unui balon, pentru a identifica urme ale radiatiei cosmice…

- Deși este considerata de mulți ca fiind aproape lipsita de viața, Antarctica gazduiește nenumarate tipuri de alge . Acestea cresc in zapada și se hranesc cu dioxid de carbon din aerul ce le inconjoara. Cercetatorii de la Universitatea Cambridge și de la British Antarctic Survey au combinat imagini satelit…

- Mai multe regiuni din Antarctica au devenit verzi. Au in continuare zapada pe ele, insa aceasta nu mai e alba, ci a capatat o nuanta de verde in urma fenomenului de inflorire a algelor marine, informeaza Reuters. ”Zapada verde” caștiga tot mai mult teren, arata specialiștii. Temperaturile in crestere…

- Cercetatorii de la Universitatea Cambridge si British Antarctic Survey au creat prima harta a infloririi algelor pe coasta Peninsulei Antarctice. In urma acestui fenomen, porțiuni de zapada din Antarctica au devenit verzi, fapt vizibila si din spatiu, scrie BBC.