Noi coduri galben și portocaliu de caniculă, furtuni și ploi Meteorologii au emis un cod galben și unul portocaliu de canicula, avertizarile fiind valabile marți și miercuri in mai mult de jumatate dintre județe. De asemenea, ANM a transmis și un cod galben de instabilitate atmosferica ce va afecta unele zone din țara pana luni seara.Potrivit codului galben de disconfort termic accentuat și canicula, marți, de la ora 12.00 pana la ora 22.00, in Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, sud-vestul Transilvaniei, vestul Maramureșului și sudul Moldovei, disconfortul termic va fi accentuat, pe arii extinse indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge și local va… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri…

- Ploile abundente din ultimele 24 de ore au produs efecte nefaste in 36 de localitati din 16 judete ale tarii, dar si in municipiul Bucuresti. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), precipitatiile abundente au provocat probleme in ultimele 24 de ore in localitati…

- Meteorologii au extins avertizarile de vreme rea. De la ora 12.00 va fi cod portocaliu in 12 județe din jumatatea de est a țarii, dar și in 4 județe din sud vest. Aproape toata țara se afla sub alerte de ploi și vijelii. Meteorologii au emis avertizari Cod portocaliu de ploi torentiale, descarcari electrice,…

- Vreme rea in Romania in acest weekend. Un ciclon lovește intreaga țara. ANM anunța fenomene meteorologice extreme. ANM a emis avertizari Cod portocaliu de ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, incepand de sambata de la pranz, in judetele Bacau, Vrancea, Vaslui, Galati, Braila,…

- Astazi, in intervalul 12:00 – 23:00, in județele Bacau, Vrancea, Vaslui, Galați, Braila, Buzau, Ialomița, Calarași, Constanța, Tulcea și in zona de munte a județelor Suceava, Neamț și Argeș va ploua abundent. In județele Mehedinți, Gorj și Valcea instabilitatea atmosferica va fi accentuata și vor fi…

