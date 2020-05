Stiri pe aceeasi tema

- Instanta din Teleorman a dispus refacerea cercetarii penale intr-un dosar care a schimbat viata a patru familii. Patru tinere din Zimnicea, cu varste intre 17 si 20 ani, au fost victimele unui teribil accident auto in mai 2018.

- Pe 15 mai, Tribunalul București a decis arestarea preventiva, in lipsa, a lui Mario Iorgulescu, fiul șefului LPF, Gino Iorgulescu, dupa ce tanarul de 24 de ani a comis un accident grav pe 8 septembrie 2019, soldat cu moartea unui alt tanar. Acum a venit motivarea instantei."Modul și circumstanțele de…

- Un tanar de 26 de ani a murit intr-un accident produs sambata dimineața in localitatea Moșteni, județul Teleorman. La fața locului au intervenit doua echipaje medicale și un echipaj de descarcerare...

- Un grav accident a avut loc in urma cu doar cateva ore in Teleorman. Un baiat de 21 de ani și-a pierdut viața in urma impactului deosebit de puternic care a facut ca motorul mașinii și alte piese sa zboare la zeci de metri distanța.

- Un accident cumplit a avut loc, marți, 28 aprilie, in Tulcea pe DJ 222, intre Agighiol și Sabangia. Șoferița, aflata singura in autoturism, a pierdut controlul volanului și intr-o clipa viața i-a fost luata.

- A. Responsabilitati privind intretinerea condominiului Responsabilitatea folosirii si intretineri condominiului constituie o preocupare majora, pentru proprietari, asociatia de proprietari si toti cei care locuiesc, muncesc sau tranziteaza condominiul, iar raspunderea revine: a. proprietarilor in cazul…

- Un barbat in varsta de 55 de ani a murit astazi, dupa ce a cazut de pe o platforma. Barbatul Post-ul Accident mortal la Erdemir! Un muncitor și-a pierdut viața apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In unitațile de invațamant din județul Teleorman, in data de 4 martie 2020 au fost confirmate 2 cazuri de gripa. Pe zonele Zimnicea, Turnu Magurele și Videle nu au fost inregistrate asemenea cazuri, pe zona Alexandria, un caz, la Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria, iar pe zona Roșiorii de Vede, un caz,…