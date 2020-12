Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca intreaga clinica de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența a ars in incendiul de sambata seara, in care zece pacienți și-au pierdut viața și alte șapte persoane se afla in stare grava, intre care și medicul de garda, autoritațile au transmis o hotarare prin care se va constitui…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Neamt a aprobat, luni, infiintarea unei comisii mixte care are rolul sa identifice un spatiu la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt unde va functiona Sectia ATI. Sectia ATI ar urma sa aiba 20 de paturi. Din comisie fac…

- Trei medici infectați cu noul coronavirus, internați in Spitalul Județean din Targu Jiu, au fugit din spital. Polițiștii i-au gasit acasa și i-au dus inapoi la spital. Polițiștii gorjeni au anunțat, vineri dimineața, ca s-au sesizat din oficiu dupa ce trei pacienți internati in Spitalul Județean din…

- Cazul pacientului tratat ca suspect Covid care facuse, de fapt, infarct, si a decedat in iunie 2020 la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova se complica. Comisia de Etica a spitalului transmite ca protocoalele de diagnostic si tratament au fost respectate „cu strictete”. In incheiere, i se transmite…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Arad a anuntat, joi, intr-un comunicat de presa, ca procurorii fac cercetari pentru comiterea mai multor infractiuni in cazul perchezitiilor care au avut loc, miercuri, la sediile Directiei de Sanatate Publica (DSP) si Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU). "Confirmam…