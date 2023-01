Noi cercetări arată că nucleul de fier din centrul Terrei și-a schimbat direcția de rotație Sub crusta terestra se afla mantaua de roca fierbinte, apoi nucleul exterior lichefiat, iar inauntrul lui se afla unul dintre cele mai mari mistere ale planetei noastre: nucleul solid de fier din centru. Oamenii de știința cred ca acea minge de fier s-a oprit din mișcare, apoi și-a inversat direcția de rotire fara niciun motiv aparent, potrivit unui nou studiu citat de Business Insider.Oamenii de știința nu cred ca rotirea nucleului interior va schimba semnificativ viața de la suprafața planetei. „Probabil este ceva benign, dar vrem sa ințelegem ce se intampla in profunzimea Pamantului”, a spus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

