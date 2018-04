Noi cazuri de rujeolă. De la debutul epidemiei s-au înregistrat 12.368 de îmbolnăviri Conform sursei citate, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri a ajuns la 12.368, din care 49 de decese.



In saptamana 16.- 20 aprilie au fost raportate inca 181 de cazuri nou confirmate in 19 judete si in municipiul Bucuresti.



Cele mai multe cazuri au fost inregistrate in judele Iasi - 35, Buzau - 30, Vrancea - 23, Braila - 19, Neamt - 16. In Capitala au fost 17 cazuri. De asemenea, in Arges s-au inregistrat, in ultima saptamana, opt cazuri de rujeola, in Olt - sapte cazuri, in Tulcea - sase cazuri, in Prahova - patru, in Bacau si Dambovita… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

