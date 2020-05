Stiri pe aceeasi tema

- V. Stoica Raportarea oficiala de ieri a Grupului de Comunicare Strategica a aratat o creștere a numarului de cazuri confirmate de coronavirus in județul Prahova, ceea ce inseamna ca prahovenii ar trebui sa fie mult mai atenți la purtarea maștilor de protecție și a manușilor de unica folosința, precum…

- La nivelul județului Prahova, indata de 23 mai 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP)1198 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore, de sub masura izolarii voluntare și, implicit, evidența DSP-ului, au ieșit 19 persoane și au intrat alte 229. In…

- In continuarea informarii despre situația generata de noul coronavirus, va aducem la cunoștința ca, in județul Prahova, la data de 15 mai 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 115 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore, de sub masura izolarii…

- V. S. Dintre cei 76 de prahoveni diagnosticați cu noul coronavirus, de la inceputul epidemiei și pana in prezent, 53 au fost declarați vindecați și externați din spital. Doar 19 persoane se mai aflau ieri internate in spital, insa au fost inregistrate și patru decese. Dintre pacienții internați, trei…

- La nivelul județului Prahova, in data de 28 aprilie2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 240 de persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. Dintre acestea, șase au intrat in evidența DSP in ultimele 24 de ore, iar zece au ieșit de sub masura izolarii voluntare. In carantina…

- Doua cartiere din Galați au intrat in atentia autoritatilor, dupa ce au fost inregistrate mai multe cazuri de COVID-19, iar Direcția de Sanatate Publica a constatat ca exista transmitere comunitara a virusului. DSP Galati a anuntat, sambata, ca exista transmitere comunitara a virusului SARS-CoV-2 in…

- La nivelul județului Prahova, in data de 23 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 319 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. Dintre acestea, 59 au intrat in evidența DSP in ultimele 24 de ore, iar 12 au ieșit de sub masura izolarii voluntare. In carantina…