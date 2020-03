Inca opt persoane confirmate cu coronavirus, numarul total a ajuns astfel la 139. Dintre acestea, 11 sunt cadre medicale! La Brașov, șapte persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu COVID 19. Ora 17.00 stazi au fost confirmate 16 cazuri noi, dupa cum urmeaza: 4 cazuri in București, 4 in Arad, 3 in Brașov, 2 in Braila (la ora 13.45) și cate 1 caz in Constanța, Teleorman și Iași. Toate persoanele nou confirmate pozitiv la COVID-19 sunt fie contacți ale unor cazuri pozitive, fie persoane aflate in carantina. Cele 16 persoane au varsta cuprinsa intre 5 ani și 71 de ani. Persoanele infectate…