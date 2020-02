Stiri pe aceeasi tema

- Trei italieni au fost testați pozitiv cu noul coronavirus in regiunea nordica Lombardia.Astfel, acestea sunt primele cazuri de contaminare locala cu boala potential letala inregistrate in Italia.

- Alte 67 de persoane aflate în Japonia pe vasul de croaziera Diamond Princess au fost testate pozitiv pentru coronavirus, a anuntat sâmbata ministrul Sanatatii, Katsunobu Kato, citat de Reuters, scrie Agerpres. Statele Unite au anuntat sâmbata ca intentioneaza sa trimita un avion…

- Ministrul sanatații, Victor Costache, a declarat joi, la inceputul ședinței de guvern ca Romania este pregatita in cazul in care vor fi confirmate cazuri de infecție cu temutul virus din China. Conform protocoalelor, au fost stabilite și spitalele care se vor ocupa de eventualele cazuri de infecție…

- Diamond Princess a fost plasata in carantina pentru doua saptamani pe 3 februarie, cand a ajuns in Yokohama, dupa ce un barbat care debarcase in Hong Kong a fost diagnosticat cu coronavirus. La bordul navei sunt și 17 romani, doi turiști și 15 angajați. In total, numarul bolnavilor de pe vas…

- Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei au anuntat marti inca 64 de cazuri de deces, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Sorina Pintea anunta ca a fost diagnosticata cu boala grava autoimuna, avand nevoie de tratament…

- Autoritațile din domeniul sanatații din provincia chineza Hubei au anunțat ca 56 de persoane au murit duminica din cauza infecției cu noul tip de coronavirus, astfel ca numarul total al deceselor se ridica în prezent la 361, informeaza Mediafax citând CNN. Potrivit aceleiași surse, alte…

- Primele doua cazuri de persoane infectate cu noul tip de coronavirus au fost confirmate in Marea Britanie, au informat vineri serviciile medicale britanice, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.Pacienții, care fac parte din aceeași familie, sunt tratați de Serviciul Național al…

- Patru persoane din Thailanda sunt infectate cu noul coronavirus identificat in China, crescand temerile la nivel global cu privire la aparitia unei epidemii, au informat autoritatile, citate de DPA. Ministerul Sanatatii Publice a precizat miercuri intr-o declaratie ca inca doua persoane au fost testate…