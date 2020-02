Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al persoanelor decedate din cauza coronavirusului a ajuns, duminica dimineața, la 2.461, in timp ce cel al persoanelor infectate se apropie de 80.000, relateaza CNN. China a anuntat, duminica, decesul a altor 97 de persoane si infectarea a 648. Situația este ingrijoratoare și in Coreea…

- Doi pasageri de pe Diamond Princess, nava de croaziera unde a izbucnit un focar de coronavirus care a imbolnavit sute de persoane, inclusiv romani, au murit la spital, potrivit BBC. Intre timp, in China, numarul noilor infecții a scazut, iar totalul deceselor a depașit 2.100.Doi ceațeni japonezi care…

- Autoritatea pentru Sanatate Publica din provincia chineza Hubei a anunțat ca 242 de persoane au murit miercuri din cauza epidemiei de coronavirus, ceea ce înseamna ca numarul total de decese la nivel mondial se ridica acum la 1.357, informeaza CNN, citat de Mediafax. Dintre acestea, 1.355…

- Autoritatea Sanitara din provincia chineza Hubei a anunțat ca 94 de persoane au decedat marți din cauza noului tip de coronavirus în aceasta provincie, ceea ce înseamna ca numarul total de cazuri din China continentala a ajuns la 1.105, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, citata…

- Noul coronavirus se va numi oficial "Covid-19", a anuntat marti, la Geneva, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza agențiile internaționale de presa, preluate de Agerpres.

- Noua epidemie de coronavirus a r putea afecta aproape doua treimi din populatia globala daca nu va putea fi controlata, potrivit unui epidemiolog de top din Hong Kong.Avertizarea epidemiologului vine ca reactie la afirmatia recenta a sefului Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), aceea ca cele mai…

- Bilanțul deceselor cauzate de coronavirus a trecut de pragul de 900, in timp ce numarul persoanelor care s-au imbolnavit depașește 40.000, relateaza CNN. O echipa a Organizației Mondiale a Sanatații a plecat in China pentru a ajuta la combaterea virusului.Autoritațile din provincia Hubei, aflata in…

- Pana acum, 25 de persoane au murit ca urmare a infectarii cu coronavirus, majoritatea in orașul Wuhan și in imprejurimi, scrie The Telegraph. Printre victime se numara persoane in varsta de 73 și 89 de ani, cea mai tanara victima avand 48 de ani. Autoritațile au oprit transportul public in incercarea…