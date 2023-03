Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta luni ca in intervalul 23 – 29 ianuarie au fost inregistrate 2.358 de cazuri noi de COVID-19 – mai putine decat in intervelul precedent, cand au fost consemnate 2.968 – si 34 de decese, inclusiv al unui copil cu varsta sub 9 ani. Sursa articolului: Bilanț coronavirus: 2.358…

- Cele mai multe cazuri de gripa au fost diagnosticate in luna ianuarie 2023, in Neamț. Medicii au raportat 44 de bolnavi cu simptome in ultima saptamana, pana la data de 22 ianuarie, din cele 71 de cazuri clinice in acest sezon gripal. Dintre noile cazuri de imbolnaviri, 23 au fost copii cu varste de…

- China a raportat sambata aproape 13.000 de decese asociate COVID-19, inregistrate in spitale intre 13 si 19 ianuarie, un inalt oficial din domeniul sanitar afirmand ca marea majoritate a populatiei a fost deja infectata, transmite duminica AFP.

- Situatia este in continuare critica in toate unitatile medicale din tara, asta pentru ca zilnic se prezinta sute de pacienti. Spre exemplu, la Spitalul Marie Curie din Capitala zilnic se prezinta intre 150 si 200 de copii cu viroze respiratorii. Pe de alta parte, nu trebuie sa uitam ca numarul romanilor…

- Astazi, 16 ianuarie 2023, in județul Alba au fost raportate 3 noi cazuri de COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sanatații. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 59.963 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 58.718 de persoane au fost declarate vindecate și…

- Kraken, cea mai infecțioasa tulpina Covid-19, a ajuns in Romania! Medicii de la Institutul Matei Balș din București au confirmat cazuri de infectare cu aceasta tulpina. Astfel, primele doua cazuri de Kraken au fost inregistrate in Capitala. Iata ce simptome are boala!

- Medicii de la Institutul de Boli Infectioase „Matei Bals” din Capitala s-au confruntat in aceasta perioada cu cazuri de pacienti care au avut dubla infectie, atat pe cea cu virusul gripal, cat si pe cea cu virusul SARS-CoV-2, spune medicul Adrian Marinescu, explicand care este simptomatologia celor…

- Astazi, 5 ianuarie 2023, in județul Alba au fost raportate 8 noi cazuri de COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sanatații. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 59.862 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 58.634 de persoane au fost declarate vindecate și s-au…