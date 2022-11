Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul britanic al Apararii sustine ca probabil fortele ruse au inceput retragerea din orasul ucrainean Herson pe 22 octombrie si este probabil ca fortele ruse sa fi distrus podurile de peste fluviul Nipru in timpul acestui proces, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi…

- Invadatorii ruși care fugeau din Herson au inceput sa se bata chiar intr-un camion militar ce-i transporta. Conflictul dintre soldații ruși a avut loc intr-un loc simbolic: vehiculul militar in care se aflau trecea chiar pe langa un panou publicitar cu inscripția „Suntem un singur popor”, transmite…

- Steagul rusesc a fost indepartat de pe administrația regionala din Herson, o cladire situata pe malul vestic al orașului, unde forțele ucrainene au facut progrese semnificative in urma cu cateva saptamani, informeaza The Guardian . Forțele rusești și-au mutat sediul regional dincolo de fluviul Nipru,…

- Foști soldați afgani din forțele speciale, care au luptat alaturi de trupele americane in Afganistan și apoi au fugit de talibani in Iran, dupa retragerea SUA, sunt recrutați acum de gruparea Wagner sa lupte in Ucraina, au declarat trei foști generali afgani pentru AP, potrivit The Guardian. Descriși…

- Prestigioasa agenție americana de presa The Associated Press (AP) a gasit dovezi ale existenței a zece locuri de tortura in orașul Izium din regiunea Harkov, in urma retragerii trupelor ruse, scrie The Guardian . O groapa adanca, fara soare, cu cifre sculptate in peretele de caramida. O inchisoare subterana…

- Numeroase persoane cu steaguri rusești, pictate pe fața in culorile naționale, iar unele cu steaguri cu simbolul „Z” al trupelor rusești din Ucraina, s-au adunat vineri seara in Piața Roșie din Moscova pentru a sarbatori anexarea regiunilor Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson. La ora 19.00 a urcat…

- Președintele rus, Vladimir Putin, urmeaza sa se adreseze celor doua Camere ale parlamentului rus vineri, 30 septembrie, și ar putea folosi acest discurs pentru a anunța oficial aderarea la Rusia a teritoriilor ocupate din Ucraina, potrivit Ministerului Britanic al Apararii, citat de The Guardian. Exista…

- Ministerul britanica al Apararii spune ca probabil Rusia și-a extins raza de atac a țintelor civile in ultima saptamana, inclusiv a acelei infrastructuri care nu are o importanța militara. Forțele Moscovei au lovit rețele electrice și un baraj. In acest timp, ucrainenii din Izium continua sa-și caute…