- De astazi se vor deschide doua centre de vaccinare exclusiv pentru aceștia N. D. Incepand de astazi, in Prahova vor funcționa doua centre de vaccinare destinate exclusiv personalului din unitațile de invațamant și creșe. Potrivit Instituției Prefectului Prahova, acestea sunt amenajate in cabinetul…

- N. D. In Prahova au fost inregistrate reacții adverse și dupa administrarea vaccinului care a inceput sa fie folosit la nivel național din data de 15 februarie. Este vorba despre cel produs de Astra Zeneca, potrivit datelor furnizate ieri de DSP Prahova, fiind raportate trei reacții adverse in urma…

- • Pentru administrarea acestui vaccin, in Prahova vor fi deschise șase cabinete N. Dumitrescu Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, din data de 15 februarie va incepe imunizarea cu vaccinul AstraZeneca. Așa cum s-a anunțat ieri, la nivel…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca persoanele care sufera de boli autoimune se pot vaccina anti Covid cu serurile Pfizer/BioNTech, Moderna și AstraZeneca. Redam mesajul ministerului Sanatații, publicat pe facebook: „Da, vaccinurile produse de companiile Pfizer/BioNTech, Moderna și AstraZeneca pot…

- Ministerul Sanatatii anunta ca, „inainte de vaccinare, se recomanda ca pacienții cu boli autoimune sa consulte medicul specialist pentru o evaluare a starii de sanatate și a tratamentului urmat”. Vaccinurile produse de companiile Pfizer/BioNTech, Moderna și AstraZeneca pot fi administrate persoanelor…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare a anunțat ca, in luna februarie, Romania asteapta 800.000 de doze de la compania AstraZeneca, iar alte 180.000 de doze de la compania Moderna. In urmatoarele doua saptamani, alte 163.000 de doze vor intra in tara, livrate de la producatorul Pfizer. Medicul…

- In Prahova, au fost stabilite centrele de vaccinare si localitatile arondate Nicoleta Dumitrescu La sfarșitul acestei saptamani, mai exact pe 15 ianuarie, incepe a doua etapa de imunizare impotriva COVID-19, ieri, Instituția Prefectului Prahova facand publice centrele de vaccinare in care vor fi imunizate…

- Un cadru medical din Prahova a suferit o reactie alergica la vaccinul antiCovid la doar cinci minute de la vaccinare. "Primele reactii au aparut la 5 minute de la vaccinare, era in camera de supraveghere post-imunizare. Reactiile au fost: inrosirea fetei, intepaturi/furnicaturi in zona barbiei si senzatie…