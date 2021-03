Noi cabinete de vaccinare anti-Covid-19, operaționale începând de sâmbătă Incepand de sambata devin operaționale noi cabinete de vaccinare in care va fi administrat serul de la Pfizer/BioNTech. De sambata apar inca 167 de astfel de cabinete. Acestea au fost inființate in 13 județe din țara și la nivelul municipiului București. Vaccinarea efectiva a persoanelor programate se va realiza incepand de marți, 23 martie a.c. Distribuția acestora este urmatoarea: • Municipiul București – 54 cabinete; • Arad – 9 cabinete; • Bihor – 3 cabinete; • Bistrița-Nasaud – 3 cabinete; • Brașov – 8 cabinete; • Cluj – 13 cabinete; • Constanța – 20 cabinete; • Dambovița – 4 cabinete; • Harghita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

