Noi beneficii pentru angajații din primarii. Legea a fost promulgată Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea care prevede posibilitatea decontarii, de la 1 ianuarie 2024, a cheltuielilor de transport pentru functionarii publici si personalul contractual primarii și instituțiile subordonate. Astfel, actul normativ modifica si completeaza Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in sensul acordarii posibilitatii autoritatilor administratiei publice locale din mediul […]

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea care prevede posibilitatea decontarii, de la 1 ianuarie 2024, a cheltuielilor de transport pentru functionarii publici si personalul contractual primarii și instituțiile subordonate.

