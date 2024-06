Portretul regelui urmeaza sa apara pe noile bancnote de cinci, zece, 20 si 50 de lire steline, ramanand asemanatoare bancnotelor actuale, anunta mati intr-un comunicat Banca Angliei. King Charles III banknotes are being issued from today. Did you know King Charles is only the second ever monarch to feature on Bank of England banknotes? For more information on our new banknotes see here: — Bank of England (@bankofengland) Aceste noi bancnote din polimer – care au inlocuit treptat bancnotele de hartie in Regatul Unit incepand din 2016 – urmeaza sa cicule alaturi de cele cu portretul reginei Elizabeth…