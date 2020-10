Noi avioane de luptă în dotarea armatei române Doua noi avioane de vanatoare au intrat in dotarea armatei romane. Aeronavele au ajuns deja in baza aeriana de la Borcea. Cea de-a treia și cea de-a patra aeronava F-16 Fighting Falcon – din noul lot de cinci care vor intra in dotarea Forțelor Aeriene Romane – au sosit vineri, 30 octombrie, din Portugalia, in Baza 86 Aeriana „Locotenent aviator Gheorghe Mociornița”, de la Borcea, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Naționale. Ultima aeronava din lotul de cinci va fi livrata in primul trimestru al anului 2021. Achiziția noului lot de avioane F-16 Fighting Falcon… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

