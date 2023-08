Meteorologii au emis, sambata, avertizari Cod galben și Cod portocaliu de instablitate atmosferica. Vremea se va strica incepand de sambata dupa-amiaza, in Banat, in Crisana, in Oltenia, in vestul Transilvaniei si al Munteniei. In judetele Arad, Timis, Hunedoara, Caras-Severin, Mehedinti, Dolj, Gorj si in zonele de munte din Valcea si Alba va fi Cod portocaliu. […] The post Noi avertizari meteo pentru weekend. S-a emis Cod portocaliu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .