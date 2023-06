Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o noua serie de avertizari nowcasting Cod galben si Cod portocaliu de vreme instabila, valabile in zone din Muntenia, Moldova si Oltenia. Potrivit meteorologilor, pana la ora 18:00, in judetele Iasi (in: Cotnari, Ruginoasa, Vanatori, Strunga, Todiresti, Bals, Helesteni, Harmanesti, Costesti si Cucuteni), Olt (la: Scornicesti, Colonesti, Verguleasa, Vitomiresti, Vulturesti, Cungrea, Spineni, Poboru, Barasti, Dobroteasa, Fagetelu, Leleasca, Optasi-Magura, Tatulesti, Oporelu, Samburesti si Topana) si Valcea (in: Stoilesti, Ionesti, Galicea,…