Noi avertizări meteo. În sudul țării plouă, la munte ninge abundent Meteorologii au emis, sambata, noi avertizari de ploi si ninsori. O avertizare Cod galben de ploi și ninsori insemnate cantitativ, valabila de sambata dupa amiaza pana duminica la ora 17:00, vizeaza Oltenia si Muntenia, unde va ploua insemnat cantitativ, iar in sudul Banatului si local in Moldova va ninge in zonele montane. Pentru zonele inalte […] The post Noi avertizari meteo. In sudul țarii ploua, la munte ninge abundent appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

