- Meteorologii anunta vijelii, averse torentiale, descarcari electrice si grindina pana duminica la ora 22:00, 17 judete fiind afectate total sau partial. De asemenea, prognozeaza disconfort termic si instabilitate atmosferica pana in seara zilei de 1 iulie, in toata tara. Din 27 iunie, ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare valabila pana vineri la ora 22.00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica si disconfort termic. In intervalul mentionat, in majoritatea regiunilor, dar cu precadere in zonele deluroase si montane precum si in regiunile estice, indeosebi…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri o avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse valabila pentru Municipiul Bucuresti, in intervalul 18:10 -19:00. In Capitala se vor semnala averse care vor depasi 25...30 l/mp - indeosebi in estul si sud-estul municipiului, grindina, descarcari…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 7 iunie, o informare meteo valabila incepand de marti, la ora 12.00. Conform meteorologilor, alerta este valabila pentru intervalul 8 iunie, ora 12.00 – 10 iunie, ora 23.00. In intervalul mentionat vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica…

- Informare meteorologica: Cod galben de averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si grindina.In intervalul 08 iunie, ora 11:00 ndash; 11 iunie, ora 23:00, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni o informare meteo de vreme rea valabila de marți pana joi seara. De marți, 8 iunie, ora 12.00 pana joi, 10 iunie, ora 23.00, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter…

- Meteorologii anunta ca, incepand de marți si pana joi seara, vor fi ploi care vor avea si caracter torential, descarcari electrice, vijelii și grindina in toata țara. Instabilitatea atmosferica va fi insa puternica pana la sfarșitul saptamanii. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM)…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri seara o atentionare nowcasting Cod galben de averse si grindina de mici dimensiuni valabila pentru Bucuresti pana la ora 20:15. Potrivit ANM, in Capitala se vor semnala frecvente descarcari electrice, izolat grindina de mici dimensiuni,…