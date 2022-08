Stiri pe aceeasi tema

- ​Meteorologii au emis miercuri doua noi atentionari cod galben – una de ploi și vijelii, in special in nordul si estul tarii, si una de canicula si pentru sudul și vestul Romaniei, inclusiv pentru Capitala, unde temperaturile vor urca pana la 39-40 de grade. Avertizarea cod galben de ploi torențiale…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri dimineața, 17 august, doua coduri galbene, unul de canicula, valabil pentru sudul și vestul țarii, și altul de ploi torențiale, valabil pentru restul teritoriului. Pe Litoral și la București, vremea va fi astazi calduroasa toata ziua. Meteorologii…

- Meteorologii au anunțat cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, ploi insemnate cantitativ in județul Maramureș in intervalul 14 august, ora 12:00 – 15 august, ora 22:00. La munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a Dobrogei și local in Transilvania și Maramureș vor…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod galben de ploi și vijelii valabila pentru majoritatea județelor din țara. Avertizarea intra in vigoare duminica la ora 12.00 și este valabila pana luni la ora 22.00. Potrivit meteorologilor, la munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, doua avertizari Cod portocaliu si Cod galben de instabilitate atmosferica, valabile pana miercuri in jumatate de tara.Potrivit meteorologilor, in perioada 8 august, ora 16:00 – 10 august, ora 10:00, va fi Cod portocaliu de vreme instabila in zone…

- Meteorologii au emis Cod galben privind val de caldura si disconfort termic ridicat, de joi pana duminica, in 21 de judete din vestul si sudul tarii si in municipiul Bucuresti. Temperaturile maxime se vor situa intre 33 si 37 de grade Celsius. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare…

- Meteorologii au emis, miercuri, mai multe avertizari de instabilitate atmosferica, vijelii, dar si de canicula. Ele sunt valabile toata ziua de astazi pentru jumatatea de sud a Moldovei, nordul si estul Munteniei si nordul Dobrogei, acolo unde sunt prognozate ploi torentiale si vijelii. Restul zonelor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat atentionarea Cod galben vizand val de caldura si disconfort termic ridicat, pentru sambata si duminica. Totodata, in majoritatea regiunilor vor fi ploi si descarcari electrice, fiind emis un Cod galben. Meteorologii anunta ca valul de caldura…