Noi avertizări de furtună și vijelii. COD PORTOCALIU valabil de la ora 16.00 Noi avertizari de furtuna și vijelii intra in vigoare incepand cu ora 16.00. Potrivit meteorologilor, vor fi afectate 13 județe. Vantul va sufla cu 80 – 100 km/h, iar cantitațile de apa vor depași 25-30 l/mp. Meteorologii au emis o noi avertizari de vreme rea valabile de la ora 16.00 in 13 județe din țara. Bistrița Nasaud va fi unul dintre județele in care se așteapta furtuni și vijelii. Vantul va sufla cu 80 – 100 km/h, iar cantitațile de apa vor depași 25-30 l/mp. Avertizarea este valabila pana la noapte, la ora 2.00. Iata harta județelor care vor fi afectate: The post Noi avertizari de furtuna… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au lansat o avertizare meteo tip Cod Portocaliu de vijelii și grindina, valabil de la ora 13 pana la 23, pentru județele din jumatatea estica a țarii. Vantul va sufla cu rafale de peste 70 Km/ora, iar cantitațile de apa vor depași 25-40... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In cursul zilei de joi, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare de Cod portocaliu de vijelii puternice. Avertizarea este valabila pana vineri dimineața, in 27 de județe și in Municipiul București. Cod portocaliu de vijelii puternice Alaturi de București, județele marcate cu…

- ANM a emis și astazi, la ora 10.00, mai multe avertizari meteo cod porticaliu și galben de vreme rea, valabile in peste jumatate din țara, zona incluzand și județul Vrancea. Meteorologii anunța ca instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata pana la sfarșitul saptamanii. Sursa : Administrația…

- Lupta cu caldura și disconfortul termic continua in Romania. Au venit vești noi de la meteorologi, vineri, 25 iunie, cu privire la vremea din perioada imediat urmatoare. Sunt anunțate nu doar temperaturi ridicate, ci și manifestari specifice instabilitații atmosferice. Și sunt in vigoare mai multe atenționari…

- Romania sta sub amenințarea ciclonului format in Marea Neagra, care a facut deja prapad in mai multe țari din Europa. Meteorologii au emis noi avertizari, pana maine seara vor fi in vigoare doua coduri, galben și portocaliu, de ploi și furtuni in cea mai mare parte a țarii. Avertizarea cod portocaliu…

- Meteorologii au emis, vineri, noi alerte meteo. ANM anunța ploi torentiale pana sambata dimineața. 19 județe se afla sub avertizare Cod portocaliu de ploi ce depașesc 40 - 60 l/mp. Prima alerta Cod galben este in vigoare in intervalul vineri ora 13.00 – ora 21.00. Harta avertizarilor meteo FOTO: ANMIn…

- Meteorologii au emis astazi, la ora 10.00, noi alerte de ploi torențiale, vijelii și grindina. Alerta Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, care va cuprinde și județul Vrancea, va incepe joi la ora 12.00 și va dura pana sambata, ora 10.00. Totodata, 18 județe vor fi sub avertizare…

- Meteorologii au actualizat, joi, avertizarea cod galben si cod portocaliu de ploi abundente si instabilitate atmosferica, fiind vizate 34 de judete. Avertizarea este valabila pana vineri, la ora 10.00.