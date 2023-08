Noi avertizări de caniculă și de vijelii în România Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in urmatoarele ore in Romania vor fi perioade cu canicula și cu instabilitate atmosferica. Meteorologii au emis mai multe avertizari de tipul cod galben și cod portocaliu. Codul galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata este valabil pana luni, la ora 6:00. „In intervalul menționat, in Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, […] Articolul Noi avertizari de canicula și de vijelii in Romania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

