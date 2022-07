Noi avertizări cod galben și portocaliu de caniculă pentru mare parte a țării. Revin și vijeliile Recorduri de temperaturi au fost inregistrate in ultima perioada la mai multe stații meteorologice din țara, iar meteorologii spun ca se va menține canicula și in urmatoarele zile. De altfel, durata acestui val de caldura in Romania ar fi una record, iar miercuri meteorologii au emis noi avertizari cod galben și portocaliu de canicula pentru mare parte a țarii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben și cod portocaliu de canicula și disconfort termic ridicat pentru miercuri, fiind vizata inclusiv Capitala. Temperaturi de pana la 40 de grade in Oltenia și Muntenia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

