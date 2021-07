Noi avertizări COD GALBEN și COD PORTOCALIU pe mai multe râuri din țară. Ce spun hidrologii COD GALBENIn intervalul 02.07.2021 ora 12:00 – 04.07.2021 ora 24:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Tisa – sector aval S.H. Valea Viseului (intrarea ȋn tara), Vișeu, Iza, Lapuș (judetul Maramureș), Tur (judetul Satu Mare), Someșul Mare (judetul Bistrița Nasaud), Someșul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judetele: Cluj și Bihor), Someș – afluenții mici aferenți sectorului aval S.H. Dej (judetele: Cluj, Salaj, Maramureș și Satu Mare), Crasna (judetele: Salaj si Satu Mare), Mureș – bazin amonte S.H. Glodeni și afluentii aferenți sectorului aval SH. Glodeni – amonte… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- COD GALBENIn intervalul 02.07.2021 ora 12:00 – 04.07.2021 ora 24:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Tisa – sector aval S.H. Valea Viseului (intrarea ȋn tara), Vișeu, Iza, Lapuș (judetul Maramureș), Tur (judetul Satu Mare), Someșul Mare (judetul Bistrița Nasaud), Someșul Mic – bazin superior și…

- COD GALBENIn intervalul 01.07.2021 ora 12:00 – 03.07.2021 ora 24:00 pe raurile din bazinele hidrografice:Vișeu, Iza, Lapuș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judetul Maramureș), Tur (judetul Satu Mare), Someșul Mare (judetul Bistrița Nasaud), Someșul Mic – bazin superior și afluenți…

- Meteorologii au actualizat, miercuri, avertizarile Cod portocaliu și Cod galben de ploi torențiale, vijelii și canicula. Fenomenele extreme vor afecta toata țara. 26 de județe sunt afectate de furtuni, iar 6 de caldura excesiva, scrie Digi24 . De miercuri, de la ora 11.00, pana joi, la 12.00, va fi…

- Un prim cod galben a intrat in vigoare astazi la ora 13:00 și expira vineri seara, la ora 21:00.Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice și grindina. Zonele vizate sunt: Oltenia, sudul Banatului, cea…

- Vremea se anunța rea in aproape toata țara. Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi abundente valabil in 18 județe. Alerta Cod galben incepe joi la ora 12.00 și dureaza pana sambata, ora 10.00. In zona Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și Orientali, in Oltenia și local in Muntenia,…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA - COD GALBENInterval de valabilitate: 27 mai, ora 12:00 – 29 mai, ora 10:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataZone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, in zona Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și Orientali, in…

- Meteorologii au emis o avertizare meteorologica de COD PORTOCALIU de ploi abundente, valabil intre 27 mai, ora 16:00 și 28 mai, ora 21:00. In intervalul menționat, in județele Alba, Mehedinți, Dolj, Gorj, Valcea, Olt, Argeș, Teleorman, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Suceava, Neamț, Botoșani, precum…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA - COD GALBENInterval de valabilitate: 27 mai, ora 12:00 – 29 mai, ora 10:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataZone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, in zona Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și Orientali, in…