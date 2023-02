Stiri pe aceeasi tema

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN in zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bacau și Vrancea. Interval de valabilitate: 01 februarie, ora 10 – 03 februarie, ora 10 Fenomene vizate: ninsori insemnate cantitativ și viscol in zona de munte In intervalul menționat, la munte temporar va ninge, insemnat…

- ALERTA METEO: Cod galben de ninsoare și vant puternic in Alba și alte județe, pana sambata seara. Rafale de peste 80…90 km/h si vizibilitate scazuta ALERTA METEO: Cod galben de ninsoare și vant puternic in Alba și alte județe, pana sambata seara. Rafale de peste 80…90 km/h si vizibilitate scazuta Administratia…

- In aceasta dimineața, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic si ninsoare. Care sunt zonele vizate și pana la ce ora raman in vigoare atenționarile.

- ALERTA METEO: Cod galben de ninsoare, ploi și vant puternic in Alba și alte județe, pana sambata seara. Rafale de peste 50…70 km/h si vizibilitate scazuta ALERTA METEO: Cod galben de ninsoare, ploi și vant puternic in Alba și alte județe, pana sambata seara. Rafale de peste 50…70 km/h si vizibilitate…

- ANM anunța cod galben și schimbari importante de vreme in toata țara! Astazi vremea a fost ceva mai rece, in aproape toata țara. Conform datelor ANM, valorile termice, in cazul Capitalei, astazi nu au trecut de 4 grade. In cursul acestei seri, au fost emise avertizari de cod galben pentru opt județe,…

- Traficul rutier a fost inchis, in aceasta dimineata, in urma unei alunecari de teren care s-a produs pe drumul care leaga localitatile Rachitele si Margau din judetul Cluj. Vremea ploioasa și vantul puternic din nordul tarii au mobilizat pompierii din sapte judete.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi doua avertizari cod galben de vreme rea ce vizeaza mai multe judete din tara. Potrivit ANM, in intervalul 05 ianuarie, ora 02 ndash; 05 ianuarie, ora 14 se vor inregistra intensificari ale vantului, viscol in nordul Carpatilor Orientali. In intervalul…

- Vremea se schimba de la o zi la alta. Daca in unele zone iarna și-a intrat deja in drepturi și s-a așternut deja primul strat de zapada, in alte regiuni ale Romaniei, temperaturile sunt mai mari decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada. Alerta meteo ANM! Care sunt județele pentru care au fost emise…