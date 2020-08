Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, marți, o atenționare de cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabila pana miercuri, la pranz, in Banat, Crișana și vestul Olteniei. Pana maine, la pranz, in Banat, Crișana și vestul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica. Izolat va cadea grindina,…

- Meteorologii de la ANM au emis o noua serie de avertismente de tip cod galben și portocaliu de vreme rea, care va afecta o mare parte din țara.Iata ce se aunța:COD GALBENInterval de valabilitate: 03 iulie, ora 10:30 – 04 iulie, ora 06:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataZone…

- Meteorologii de la ANM au emis o noua serie de avertismente de tip cod galben și portocaliu de ploi torențiale care afecteaza toata țara.Iata ce se anunța:COD PORTOCALIUInterval de valabilitate: 23 iunie, ora 10:00 – 24 iunie, ora 02:00Fenomene vizate: cantitați de apa insemnate, instabilitate atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca aproape toata tara se va afla, de astazi si pana luni, la ora 03.00, sub Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii. Meteorologii precizeaza ca de duminica, ora 13:00, si in prima parte a noptii de duminica spre luni (14/15 iunie), ora 03:00, in aproape…

- COD GALBENInterval de valabilitate: 13 iunie, ora 11:00 – 16 iunie, ora 10:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, cese va manifesta…

- Meteorologii au emis, joi, noi avertizari nowcasting Cod rosu de furtuna, ce vizeaza zone din judetele Neamt si Iasi, joi seara, anunța AGERPRES.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 18:30, in judetul Neamt (indeosebi in localitatile Urecheni, Timisesti si Pastraveni)…

- Meteorologii de la ANM au emis un nou avertimsent de tip cod galben de ploi torențiale, care va afecta aproape toata țara.Avertismentul este valabil in intervalul 10 iunie, ora 12:00 – 11 iunie, ora 10:00In Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, local in Muntenia și Moldova, precum și in…

- Meteorologii au prelungit pana joi la ora 10.00, codul galben de furtuni, ploi torențiale și grindina. Vizat de aceasta avertizare este și județul Cluj. In Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, local in Muntenia și Moldova, precum și in zonele montane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…