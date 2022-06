Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim a anuntat mai multe avarii si lucrari, care duc la intreruperea apei, atat in Timisoara, cat si in judetul Timis. Pana la ora 15, sunt afectati consumatorii din Timisoara, din zonele: Calea Torontalului, Strada Garii, Strada Anghel Saligny, Strada Bucovinei. Respectiv localitatile din jud. Timis:…

- O expertiza tehnica privind lucrarile efectuate la largirea drumului care leaga Timisoara de descarcarea pe autostrada de la Giarmata arata o mare anomalie. Respectiv, Consiliul Judetean a platit o suma mult mai mare decat lucrarile efectuate de firma Tehnocer, cea careia i s-a reziliat contractul.…

- O noua zi, o noua perioada fara apa calda pentru unii timisoreni. Colterm a anuntat ca pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timisoara se intrerupe furnizarea apei calde la punctul termic 63. Astfel consumatorii de pe strazile C-tin Brancoveanu,…

- Avariile si lucrarile duc la intreruperea apei sau a apei calde pentru mai multi consumatori din municipiul Timisoara si judetul Timis. Aquatim a anuntat avarii care vor fi remediate pana la ora 15.00 in Timisoara, pe Bulevardul Constantin Diaconovici Loga, Aleea Poeniței, Calea Aradului, respectiv…

- Aquatim anunța ca luni, 30 mai, in prima parte a zilei alimentarea cu apa va fi intrerupta in Mosnita Noua si satele apartinatoare – Mosnita Veche si Albina, ca urmare a unor lucrari de extindere a retelei realizate prin programul PNDL II. Locuitorii din aceste localitati nu vor avea apa intre orele…

- Luni, 2 mai, intre orele 9-19, pe strada Orion la intersecțiile cu strazile Azurului, Martir Eugen Nagy și Oglinzilor se vor executa conectari de conducte. Pe durata lucrarilor se va intrerupe apa pe strazile Orion, Martir Vasile Balmuș, Oglinzilor, Aleea Martir Eugen Nagy, Aștrilor, Aleea Azurului,…

- Luni, 2 mai, intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei in Șag pentru lucrari de mentenanța la stația de tratare. In perioada 2-6 mai, zilnic intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei in Remetea Mica pentru lucrari de spalare a rezervoarelor de inmagazinare și a rețelei de distribuție.…

- Aquatim a anunțat ca vineri, 8 aprilie, intre orele 8 și 18, pe bulevardul Cetații se va executa inlocuirea unei conducte DN 110 mm și montajul caminului de vane. Lucrarile fac parte din proiectul „Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timișoara, Traseul 4…