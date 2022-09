Aquatim a anunțat și astazi lucrari pentru remedierea unor avarii proaspete. Astfel, pana l aora 15 consumatorii din Timisoara, de pe strazile Legumiculturii, Anghel Saligny si Renasterii, precum și cei din Recaș, Carani și Covaci, nu vor avea apa. Compania de apa anuntase deja o serie de lucrari programate in cursul saptamanii. La Semlacu Mare, […] Articolul Noi avarii, noi intreruperi in furnizarea apei in Timișoara și județul Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .