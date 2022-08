Stiri pe aceeasi tema

- O noua zi, o noua avarie in reteaua de alimentare cu apa. Aquatim a anuntat pentru azi intreruperea apei pe mai multe strazi din zona Calea Sever Bocu, din Timisoara, dar si in alte trei localitati din judetul Timis. Locuitorii de pe strazile Aristide Demetriade, Albinelor, Hebe, Frigului, Foișor, Nicholaus…

- Aquatim a anuntat noi intreruperi in furnizarea apei in Timisoara si judetul Timis, din cauza unor avarii, dar si pentru ca exista lucrariri programate. Azi, pana la ora 14.00, pe strada Orion se va executa o conectare de conducte. Pe durata lucrarilor se va intrerupe apa pe strada Orion, la numerele…

- Saptamana incepe cu noi intreruperi in furnizarea de apa curenta. Aquatim a anuntat ca sunt avarii in Timisoara, Recas, Izvin si Alios. Astfel, astazi pana la ora 15.00, consumatorii de pe strazile timisorene Albinelor, Emil Racovița, Silistra si Anina nu vor avea apa, precum nici cei din Recaș, Izvin…

- Luni, 11 iulie, in intervalul orar 8–13, presiunea apei din localitațile Sinersig, Jena, Știuca și Oloșag va fi redusa, ca urmare a lucrarilor de spalare a rețelelor de distribuție programate pentru aceasta data. Tot luni, intre orele 9–15, se va intrerupe furnizarea apei in localitatea Recaș, in vederea…

- Aquatim a anuntat noi intervenții pentru remedierea unor avarii in Timisoara si judetul Timis. Astfel, apa va fi intrerupta pana la ora 15 in Timisoara pentru consumatorii de pe Calea Sever Bocu, Albinelor, Mangalia, Splaiul Nicolae Titulescu, respectiv pentru locuitorii din localitatile Sacalaz, Moșnița…

- Aquatim a anuntat ca pentru remedierea unor avarii, pe strazile Uzinei, Garii, Nufar, Madrid, din Timisoara, precum și in Giarmata, Sacalaz, Urseni și Fibiș, se intrerupe furnizarea apei. Lucrarile de remediere „a unor avarii” ii lasa pe consumatorii din zonele mentionate fara apa pana la ora 15.00.…

- Aquatim a anuntat mai multe avarii si lucrari, care duc la intreruperea apei, atat in Timisoara, cat si in judetul Timis. Pana la ora 15, sunt afectati consumatorii din Timisoara, din zonele: Calea Torontalului, Strada Garii, Strada Anghel Saligny, Strada Bucovinei. Respectiv localitatile din jud. Timis:…

- Joi, 16 iunie, intre orele 9-15 se va intrerupe furnizarea apei in Recaș și Ciacova pentru spalarea bazinului de aerare, respectiv a rețelei de distribuție. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul…