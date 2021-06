Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, sambata, noi avertizari Cod Galben si Cod portocaliu pentru de vijelii puternice, grindina, ploi abundente si instabilitate atmosferica temporar accentuata, pentru aproape toata țara.

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vijelii puternice, grindina și ploi abundente, valabila astazi, intre orele 12.00 și 23.00, cea mai mare parte a țarii, inclusiv in județul Vrancea. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 26-06-2021 Ora : 10:00…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de furtuni, valabila in toata tara, pana sambata seara, iar in 39 de judete si in Bucuresti va fi Cod portocaliu de vijelii puternice, grindina si cantitati de apa insemnate. Totodata, au fost actualizate avertizarile de canicula, intrucat vineri valul de…

- Meteorologii au emis recent un Cod Galben de instabilitate atmosferica valabil in Alba și alte județe din țara luni, 21 iunie, intre orele 11:00 și 22:00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in intervalul menționat, in Moldova, Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei, precum…

- Meteorologii nu vin cu vești bune despre vremea pentru perioada urmatoare, semn ca ploile inca nu se dau duse din peisaj. Ceea ce va face ca umbrelele sa continue sa fie accesorii utile. In dimineața zilei de duminica, 20 iunie, Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza. Astfel,…

- COD GALBEN de furtuna in județul Alba: Meteorologii anunța averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina ANM a emis atenționare Cod de furtuna valabila pentru județul Alba, luni dupa-amiaza, pana la ora 18:40. Pana la ora 18.40, sunt vizate localitațile Blaj, Jidvei, Valea Lunga,…

- Meteorologii au emis o avertizare de tip Cod Galben de vreme rea, pentru județul Alba și mare parte a țarii. In total, in peste 25 de județe din țara se vor semnala averse torențiale, descarcari electrice și grindina. Intervalul de timp in care se vor manifesta fenomenele meteo: 10 iunie ora 12.00…

- Vijelii, grindina și ploi torențiale ce depașesc 40 l/mp – pana sambata! Ploi torențiale și grindina pana sambata. Meteorologii au emis noi alerte de Cod Galben și Portocaliu care vizeaza mai multe județe din țara. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cantitațile de apa vor depași…