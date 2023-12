Stiri pe aceeasi tema

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 21-12-2023 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor Zonele afectate : Fenomene : conform textelor Mesaj : MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 21 decembrie, ora 22 – 22 decembrie,…

- Avertizari Cod Galben și Cod Portocaliu de vant puternic și ninsori in Alba și alte județe. Viscol, la munte. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari de vant puternic și ninsori, valabile pentru județul Alba și alte zone din țara. Pana in ajunul Craciunului vor fi intensificari…

- VREMEA pana in 15 ianuarie 2024: temperaturi neobișnuite de Craciun, Revelion și Anul Nou. Unde vor fi ploi sau ninsori VREMEA pana in 15 ianuarie 2024. Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani. Temperaturile vor fi mai mari decat cele…

- Administrația Naționala de Meteorologie a lansat, azi dimineața, o avertizare de Cod Portocaliu pentru viscol in regiunile Carpaților Meridionali și de Curbura. De asemenea, au fost emise doua atenționari de Cod Galben pentru intensificari ale vantului și ninsori abundente.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, avertizari Cod galben si Cod portocaliu de intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ si viscol, valabile pentru mai mult de jumatate din țara.

- Temperaturile scad și sunt prognozate ploi, ninsori și viscol in mai multe regiuni din țara, in weekend, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Potrivit ANM, de simbata, de la ora 10 pana duminica la ora 10 este cod galben de precipitații, ninsori și intensificari ale vantului in jumatatea…

- Meteorologii au emis, vineri, avertizari cod galben și cod portocaliu de viscol și ninsori in mai multe zone ale țarii, valabile in acest weekend. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in intervalul 17 noiembrie, ora 20:00 – 18 noiembrie, ora 8:00, va fi in vigoare un Cod galben vant,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, un nou anunț de ultim moment despre vreme. Specialiștii au precizat doua avertizari meteo Cod galben de vijelii, ninsori și viscol, care vizeaza 37 de județe ale țarii. Iata cum va fi vremea in perioada urmatoare in țara!