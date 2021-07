Stiri pe aceeasi tema

- Cod Galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati de apa insemnate in intervalul 3 iulie, ora 10.00 3 iulie, ora 23.00. Fenomene specifice instabilitatii atmosferice se vor semnala si in zona de sud est a tarii.Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare…

- ANM a emis noi avertizari cod portocaliu si cod galben de instabilitate atmosferica si canicula. Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare meteorologica de tip cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila de astazi de la ora 11:00, pana maine la ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta este valabila de la ora 12.00 și va expira diseara, la ora 22.00. In intervalul menționat, in nordul Munteniei, in sud-vestul Moldovei și in zona Carpaților Orientali și Meridionali,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila duminica, pana la ora 22:00, precum si o informare de instabilitate atmosferica si disconfort termic pentru toata tara, valabila pana joi, la ora 21:00.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila duminica, pana la ora 22:00, precum si o informare de instabilitate atmosferica si disconfort termic pentru toata tara, valabila pana joi, la ora 21:00. Potrivit meteorologilor, duminica,…

- Avertizare meteo: COD GALBEN de CANICULA și instabilitate atmosferica in Alba și mai multe județe din țara. Maxime termice intre 33 și 37 de grade Avertizare meteo: COD GALBEN de CANICULA și instabilitate atmosferica in Alba și mai multe județe din țara. Maxime termice intre 33 și 37 de grade Alba și…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat avertizarile pentru judetul Neamt. In intervalul 20 iunie, ora 10:00-21 iunie, ora 2:00, judetul e avertizat cu COD PORTOCALIU, fiind prognozate „ploi abundente, instabilitate atmosferica accentuata”. „In Moldova, Dobrogea, nordul și estul Munteniei,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat sambata atenționarile de vreme rea valabile pentru aceasta perioada. Astfel, sambata, 12 iunie, intre orele 11:00 și 21:00 este in vigoare un Cod Galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabil in Alba și alte județe din țara. …