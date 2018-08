Noi atacuri informatice revendicate de Anonymous

Stiri pe aceeasi tema

- Site-urile Ministerului Economiei, al Partidului Socialist al premierului Pedro Sanchez, al Consiliului Puterii Judiciare sau al firmei care gestioneaza reteaua electrica spaniola REE au fost inaccesibile in jurul orei 15.00 GMT, a constatat AFP. Paginile de internet ale politiei nationale,…

- Hackeri ai miscarii Anonymous care protesteaza impotriva politicii guvernului spaniol in Catalonia au revendicat luni atacuri asupra site-urilor mai multor institutii din Spania, relateaza AFP.Site-urile Ministerului Economiei, al Partidului Socialist al premierului Pedro Sanchez, al Consiliului…

- Hackeri ai miscarii Anonymous care protesteaza impotriva politicii guvernului spaniol in Catalonia au revendicat luni atacuri asupra site-urilor mai multor institutii din Spania, relateaza AFP. Site-urile Ministerului Economiei, al Partidului Socialist al premierului Pedro Sanchez, al…

- Forțele de ordine au impușcat mortal un algerian inarmat cu un cuțit, ce striga "Allahu Akbar", și despre care se crede ca voia sa atace o secție de poliție din orașul Cornella, regiunea Catalonia, relateaza presa spaniola, potrivit Mediafax. Poliția regionala Mossos a transmis pe Twitter…

- Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce acesta incerca sa atace agenti intr-un comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei, relateaza Reuters si AFP. Politia regionala a anuntat pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia de politie din…

- Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce acesta incerca sa atace agenti intr-un comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei. Politia regionala a anuntat pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia de politie din orasul Cornella, in apropiere…

- Peste 600 de migranti, dintr un total de 616 aflati la bordul a 20 de ambarcatiuni, au fost salvati in cursul zilei de luni in largul Spaniei, au precizat luni serviciile spaniole de salvare pe mare pe contul lor de Twitter, informeaza AFP.In stramtoarea Gibraltar, 377 de persoane repartizate in 18…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice. "Consideram ca prin modul in care a fost adoptata aceasta lege incalca…