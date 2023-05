Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Consiliului de Securitate si Aparare Nationala de la Kiev, Oleksi Danilov, sustine ca liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, ar fi trebuit sa se razbune pe dictatorul rus, Vladimir Putin, nu sa amenințe Ucraina pentru atacul masiv cu drone lansat marti asupra Moscovei."Kadirov ar trebui sa…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat marti ca cel mai mare atac cu drone efectuat vreodata de Ucraina asupra Moscovei a fost o incercare de a speria si a provoca Rusia, iar apararea aeriana din jurul capitalei va fi intarita, relateaza TASS si Reuters. Prin atacul cu drone ucrainene asupra…

- Turcia are o relație „speciala” și in creștere cu președintele rus Vladimir Putin, in pofida presiunilor tot mai mari asupra Ankarei pentru a contribui la consolidarea sancțiunilor occidentale impotriva Moscovei, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan, intr-un interviu exclusiv CNN , inainte…

- Joi, Kremlinul a declarat ca decizia de a ingheța conturile bancare ale ambasadelor și consulatelor Finlandei din Rusia a fost un raspuns la actele neprietenoase ale „Occidentului colectiv”, care ar fi de fapt responsabil de situație, relateaza Reuters . Comentariile facute joi de purtatorul de cuvant…

- Un emisar al Chinei se afla miercuri la Kiev pentru a discuta despre o ”reglementare politica” a conflictului dintre Ucraina si Rusia, o vizita asteptata de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care doreste ca Beijingul sa faca uz de influenta sa asupra Rusiei, transmite AFP. „O intrevedere este…

- Kremlinul ”minte” atunci cand acuza Washingtonul ca se afla in spatele unui presupus atac cu drone ucrainean, a declarat joi un purtator de cuvant al Casei Albe, informeaza AFP. „Nu avem nicio legatura cu aceasta afacere”, a declarat la MSNBC purtatorul de cuvant al Consiliului pentru securitate nationale…

- Rusia a inceput exercitii cu sistemul sau de rachete balistice intercontinentale Yars si cu cateva mii de soldati, a anuntat miercuri Ministerul Apararii, in ceea ce pare a fi o noua incercare a Moscovei de a-si arata puterea nucleara, relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin vrea ca sistemul…

- „Moldova este doar o piedica in calea intenției Rusiei de a zdruncina stabilitatea Europei”, a declarat Revenco, citata de Politico, inainte de o intalnire cu comisara europeana pentru afaceri interne, Ylva Johansson, și cu miniștrii de Interne din UE.Situația din Republica Moldova este „extrem de volatila”,…