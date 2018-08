Stiri pe aceeasi tema

- Un soldat israelian a fost murit vineri dupa ce a fost impuscat de militanti palestinieni la frontiera Fasiei Gaza, controlata de miscarea islamista Hamas, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, relateaza AFP si Reuters. "In timpul unui incident, un grup de teroristi a tras spre soldati israelieni.…

- Armata israeliana a intensificat, sambata dupa-amiaza, bombardamentele asupra obiectivelor din Fasia Gaza, ca riposta la atacurile cu rachete lansate de miscarea islamista Hamas, informeaza site-ul Ynetnews.com, citat de Mediafax.

- Aceste atacuri au vizat doua situri militare ale Hamas si o unitate unde se fabricau arme, conform aceluiasi comunicat, care nu precizeaza daca aceste raiduri au facut victime umane.Dupa pietre, zmeiele si baloanele incendiare au devenit simbolurile miscarii palestiniene de protest lansata…

- Aviatia israeliana a efectuat luni noua atacuri impotriva unor "obiective militare" ale Hamas in nordul Fasiei Gaza, ca riposta la trimiterea unor zmeie incendiare pe teritoriul israelian, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, citat de AFP. Aceste atacuri au vizat doua situri…

- Peste 100 de obuze de mortiere au fost lansate in ultimele 24 de ore din Fasia Gaza catre zone rezidentiale din teritoriul israelian, unele dintre ele explodand intr-o gradinita, anunta un comunicat oficial.

- Armata israeliana a anuntat marti ca a lovit mai mult de 35 de tinte in sapte pozitii diferite in Fasia Gaza, in replica la tirurile de obuze de mortiere si de rachete lansate din enclava palestiniana, transmite AFP. 'Tocmai am intreprins un raid important care a lovit peste 30 de…

- Avioane militare israeliene au bombardat ''infrastructura subterana terorista'' apartinand Hamas in nordul Fasiei Gaza, a anuntat miercuri armata israeliana, precizand ca au mai fost lovite alte doua tinte militare ale miscarii islamiste palestiniene, transmite dpa. Loviturile…

- Un numar de palestinieni - prezentati ca ''teroristi'' - au reusit sa patrunda in teritoriul israelian si sa incendieze un post al armatei, a informat aceasta, precizand ca nu exista raniti de partea israeliana.Comunicatul nu mentioneaza nimic despre starea palestinienilor.In…