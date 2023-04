Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a emis o reacție la acuzațiile facute de reprezentanta ministerului rus de externe, Maria Zaharova, cu privire la limba romana. „Declarațiile reprezentantei oficiale a ministerului rus de externe reprezinta o ingerința in treburile interne ale Republicii…

- Biblioteca Naționala a Republicii Moldova (BNRM) in colaborare cu Agenția Naționala a Arhivelor a inaugurat in luna februarie expoziția cu genericul „Vechi carți calatoare”. Expoziția pune in evidența cartea veche religioasa din perioada secolelor XVII-XIX, parte odinioara a bibliotecilor manastirilor…

- Parlamentul Republicii Moldova a votat in lectura finala proiectul de lege privind inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana” in toata legislația Republicii Moldova, inclusiv Constituția Republicii Moldova. Documentul a fost susținut de 57 de deputați PAS și un deputat MAN, conform…